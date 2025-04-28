Российский авторынок впервые с начала года вышел в плюс во всех сегментах

Больше машин было продано только в конце марта-начале апреля.

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Последняя полноценная рабочая неделя апреля стала весьма благоприятной для российского авторынка. Все ключевые сегменты продаж продемонстрировали рост, сообщает «Автостат».

В общей сложности с 21 по 27 апреля россияне купили 26 836 автомобилей всех категорий. Это на 20% больше, чем неделей ранее.

Сегмент легковушек прибавил на 6,5% — 23 657 проданных автомобилей. Спрос на коммерческие легковые машины (LCV) увеличился на 15,7% и составил 1864 единицы. На 16% выросли продажи грузовиков и автобусов — 1092 и 223 штуки соответственно.

Однако до еженедельного рекорда в 2025 году показатели 21-27 апреля не дотягивают. Больше всего машин было продано с 31 марта по 6 апреля — 27 805 новых транспортных средств.

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