Chevrolet Corvette С8 получил два новых цвета кузова

Спорткар американской марки будет легко спутать с Lamborghini.

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Компания Chevrolet обновила цветовую гамму своего среднемоторного спорткара Corvette С8. Стандартный белый, серый и черный цвета разбавили двумя новыми оттенками, сообщает Motor1.

В линейку вернулся зелёный цвет, от которого американский автопроизводитель отказался после 2024 года. И если предыдущий оттенок был ярко-зелёным, то новый — это светоотражающий темно-зелёный. Такой эффектный окрас можно встретить на некоторых автомобилях немецких премиум-брендов Porsche, BMW и итальянского Lamborghini.

Второй новый вариант окраса Corvette — серебристый металлик. Этот цвет менее броский и представляет собой приглушенный серебряный.

Новый зелёный и серебряный цвета будут доступны на выбор при покупке модели 2026 года, дебют которой запланирован на грядущее лето. Всего палитра обновлённого спорткара включает в себя десять оттенков, среди которых, кроме классических белого, серого и чёрного, предлагается жёлтый, оранжевый, фиолетовый, голубой и красный.

По сведениям инсайдеров, помимо нового оформления кузова Chevrolet Corvette также получит обновлённый интерьер. В частности, разработчики уберут из салона «стену кнопок», которая в актуальной модели расположена между водительским креслом и местом переднего пассажира и не нравится автовладельцам из-за своей громоздкости.

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