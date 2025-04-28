Новая Москва и Сколково: Ситидрайв добавил новые зеленые зоны в Подмосковье

Клиенты Ситидрайва теперь могут начинать и завершать аренду в новых районах Подмосковья.

© Пресс-служба Ситидрайва

Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайв объявил о расширении зоны покрытия в Московской области. Теперь пользователи сервиса смогут взять автомобиль в аренду в густонаселённых районах Подмосковья в радиусе 30 км от столицы, сообщила пресс-служба компании.

Обновление зелёных зон, в которых можно начать или завершить аренду, оставив автомобиль другому пользователю, пройдёт в несколько этапов. На первом этапе новые зоны будут доступны по следующим направлениям:

Юго-запад: территории в Новой Москве, инновационный центр «Сколково» и посёлок Заречье.

Северо-запад: увеличение зоны в Зеленограде и Молжаниновском районе, новые зоны в Химках (Новогорск) и Красногорске (Сабурово).

Север: расширение зон в Пушкино и Акулово.

Юго-восток: Люберцы (значительно расширена зона в посёлке Октябрьский) и столичный район Капотня.

Юг: расширены зоны в Видном и Подольске.

Также Ситидрайв расширил зону покрытия у станций московского метро D3 и D4, что упростит пересадку на скоростной рельсовый транспорт по завершении поездки.

«Одна из наших главных задач – сделать так, чтобы пользователь мог быстро взять комфортный ему автомобиль и отправиться по делам. Поэтому мы рады сообщить о появлении новых зелёных зон в Московской области. Уверены, поездки станут ещё удобнее», — прокомментировал генеральный директор Ситидрайва Эдуард Мингажев.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.