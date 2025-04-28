e-Aura: АвтоВАЗ представил самый мощный автомобиль в линейке Lada
Электрическая Lada e-Aura практически на 50 л.с. превосходит обычные Lada Granta и Lada Vesta.
Российский концерн АвтоВАЗ впервые представил подробности о своём втором электромобиле Lada e-Aura. Концепт полностью электрического седана показали на выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве.
Автомобиль оборудован силовой установкой, выдающей 163 л.с. Это почти на 50 л.с. мощнее бензиновых Lada Granta и Lada Vesta, причём в самой топовой модификации. Да и топливная Aura серьёзно уступает версии на электричестве: ДВС выдаёт 122 л.с.
Таким образом, «электричка» станет самым мощным дорожным автомобилем в модельном ряду АвтоВАЗа. Второй самой мощной серийной Lada в истории является 140-сильная «заряженная» Kalina NFR, которая была выпущена в количестве 50 штук в конце 2015-го и начале 2016-го.
До «сотни» e-Aura разгоняется за 8 секунд, что на 4,5 секунды быстрее бензиновой версии. Максимальная скорость — 150 км/ч. Тяговая батарея ёмкостью 56 кВт·ч обеспечивает запас хода до 350 км.
Серийный выпуск Aura с классическим двигателем внутреннего сгорания стартовал в Тольятти в сентябре. Практически одновременно начались тесты электрической версии бизнес-седана.
Батарейный Lada e-Aura станет второй электрифицированной машиной АвтоВАЗа после универсала и грузопассажирского фургона Lada e-Largus, который тоже оборудован силовой установкой на 163 л.с. Точной даты запуска промышленного производства «зеленого» седана пока нет. Известно лишь, что на конвейер эта модель встанет не раньше 2026 года.