e-Aura: АвтоВАЗ представил самый мощный автомобиль в линейке Lada

Электрическая Lada e-Aura практически на 50 л.с. превосходит обычные Lada Granta и Lada Vesta.

© АВТОВАЗ

Российский концерн АвтоВАЗ впервые представил подробности о своём втором электромобиле Lada e-Aura. Концепт полностью электрического седана показали на выставке «ЭлектроТранс 2025» в Москве.

Автомобиль оборудован силовой установкой, выдающей 163 л.с. Это почти на 50 л.с. мощнее бензиновых Lada Granta и Lada Vesta, причём в самой топовой модификации. Да и топливная Aura серьёзно уступает версии на электричестве: ДВС выдаёт 122 л.с.

Таким образом, «электричка» станет самым мощным дорожным автомобилем в модельном ряду АвтоВАЗа. Второй самой мощной серийной Lada в истории является 140-сильная «заряженная» Kalina NFR, которая была выпущена в количестве 50 штук в конце 2015-го и начале 2016-го.

До «сотни» e-Aura разгоняется за 8 секунд, что на 4,5 секунды быстрее бензиновой версии. Максимальная скорость — 150 км/ч. Тяговая батарея ёмкостью 56 кВт·ч обеспечивает запас хода до 350 км.

Серийный выпуск Aura с классическим двигателем внутреннего сгорания стартовал в Тольятти в сентябре. Практически одновременно начались тесты электрической версии бизнес-седана.

Батарейный Lada e-Aura станет второй электрифицированной машиной АвтоВАЗа после универсала и грузопассажирского фургона Lada e-Largus, который тоже оборудован силовой установкой на 163 л.с. Точной даты запуска промышленного производства «зеленого» седана пока нет. Известно лишь, что на конвейер эта модель встанет не раньше 2026 года.

Ореол власти: тест-драйв представительской Lada Aura