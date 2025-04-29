Трамп смягчит таможенные пошлины на автомобили

О новых мерах президент США объявит 29 апреля.

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Президент США Дональд Трамп намерен ослабить пошлины на импортные автомобили и детали. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным информационного агентства, автопроизводители, которые уже платят пошлину в 25% на импорт машин в США, будут освобождены от оплаты тарифов на алюминий и сталь. При этом компании, которые уже оплатили пошлину, смогут получить компенсацию.

Также будут изменены тарифы на зарубежные детали и агрегаты. Эти пошлины должны вступить в силу 3 мая, т.е. ровно спустя после вступления в силу таможенного налога на автомобили

В администрации президента США подтвердили информацию и сообщили, что о смягчении таможенных пошлин будет объявлено во вторник, 29 апреля. Отмечается, что благодаря послаблению автопроизводители получат дополнительное время на перенос производства автомобилей и деталей в Штаты.

Названы автоконцерны, по которым сильнее всего ударят пошлины Трампа