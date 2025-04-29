Раскрыта новая дальнобойная версия Xiaomi YU7

Электрический кроссовер способен проехать на одном заряде свыше 800 км.

© Xiaomi

Китайская компания Xiaomi Motor добавила новую комплектацию в линейку своего первого кроссовера YU7. О новом варианте оснащения узнало издание CarNewsChina, изучив данные в электронной базе Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT).

Ещё в начале нынешнего года стало известно, что Xiaomi YU7 получит двухмоторную силовую установку 681 л.с. Запас хода в зависимости от ёмкости тяговой батареи составит 670, 750 и 760 км.

© Xiaomi

Новая версия будет иметь один электродвигатель — на 320 л.с. При этом мотор достаточно экономичный и расходует всего 13,3 кВт·ч на 100 километров. На одном заряде кроссовер с этим агрегатом способен проехать до 835 км. Максимальная скорость — 240 км/ч.

Выход кроссовера YU7 в продажу запланирован на июнь-июль текущего года. Примерная стоимость первого кроссовера Xiaomi — $34,5 тысячи или 2,9 млн рублей. Основными конкурентами новинки на китайском рынке будут такие премиальные электрические паркетники, как Tesla Model Y и Xpeng G7.

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