Шлем Шумахера, комбинезон Алонсо и машина Баттона: в Майами пройдёт большой аукцион Ф-1

В рамках шестого этапа сезона-2025 состоится масштабный аукцион Ф-1.

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В рамках предстоящего Гран При Майами Формулы-1, который пройдёт с 2 по 4 мая, состоится большой аукцион. С молотка уйдут достаточно ценные и редкие лоты. Среди них — шлем легендарного Михаэля Шумахера, сообщает Auto Motor und Sport.

В этом шлеме семикратный чемпион мира Ф-1 выступал в 1991 году, когда дебютировал в первенстве. В том году он провёл одну гонку за команду Jordan и пять — за Benetton, с которой спустя несколько лет выиграл два своих первых титула. Бело-синий шлем с логотипом компании Ford, поставлявшей в начале 90-х моторы Benetton, оценен в $30 000-50 000.

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Также на продажу выставлены комбинезоны других чемпионов мира, как Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Деймон Хилл и даже легендарный Ален Прост. Стоимость от $3990 до $14 800. Среди лотов будет и экипировка восходящих звёзд Больших Призов Ландо Норриса и Шарля Леклера.

Будут представлены на аукционе и гоночные машины: болид Williams 1986 года Найджела Мэнселла и автомобиль Brawn GP001, на котором в 2009-м стал чемпионом мира Дженсон Баттон. Ориентировочная стоимость — от $4,5 до 6 млн. Организатором масштабных торгов выступает аукционный дом Bonhams.

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