Объявлены цены на кросс-купе Haval F7x российского производства

Купеобразный кроссовер выпускается на заводе Haval в Туле.

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Российское подразделение Haval назвало стоимость кросс-купе Haval F7x. Модель будет доступна в двух комплектациях и с безальтернативным мотором.

F7x оснащается бензиновым 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 192 л.с. в связке с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Построен кросс-купе на платформе L.E.M.O.N, на которой также базируется бестселлер Haval Jolion, а также Dargo и H3.

Стандартная версия Premium обойдётся в 3 499 000 рублей. Расширенная комплектация Tech Plus3 на 200 тысяч дороже — 3 699 000 рублей.

В «базу» включены водительское сиденье с электронной 8-позиционной регулировкой, дистанционный запуск двигателя, блокировка дверей, обогрев рулевого колеса и стекол, управление климат-контролем. Топовая версия отличается панорамной крышей, проекционным дисплеем (HUD), светодиодными динамическими поворотниками и системой автоматического переключения дальнего света.

Старт продаж Haval F7x запланирован на второй квартал текущего года. Автомобиль будет доступен в 158 дилерских центрах Haval в 96 городах России.

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