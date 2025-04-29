Мощнее, легче, аэродинамичнее: представлена гибридная Ferrari 296 Speciale

В Маранелло показали самую мощную серийную машину с задним приводом в своем модельном ряду.

© Ferrari

Итальянский автопроизводитель спортивных и гоночных автомобилей Ferrari пополнил свою гибридную линейку. Во вторник, 29 апреля, в онлайн-режиме состоялась презентация новой версии двухместного спорткупе 296 GTB, выпущенного в 2021 году.

© Ferrari

Новый 296 Speciale легче и мощнее своего предшественника. Машина «похудела» на 60 кг и весит теперь в «сухой» массе 1410 кг. А комбинированная силовая установка, состоящая из 3,0-литрового твин-турбо V6 и электромотора, выдаёт 868 л.с., что почти на 50 «лошадок» больше, чем в базовой модели. Столь мощных серийных автомобилей с задним приводом в гамме Ferrari никогда прежде не было.

С 0 до 100 км/ч Ferrari 296 Speciale разгоняется всего за 2,8 секунды, максимальная скорость достигает 330 км/ч. Круг на тестовом полигоне компании во Фьорано новинка проезжает за 1 минуту 19 секунд, тогда как обычный 296 GTB — за 1 минуту 21 секунду.

Выпускаться Ferrari 296 Speciale будет в двух кузовах: купе и родстер с откидным верхом. Аэродинамика гибридной машины лишена каких-либо гоночных элементов в виде большого заднего крыла, огромного переднего сплиттера и жалюзи в передних крыльях. Тем не менее за счёт точечных доработок прижимной силы стало на 20% больше, что обеспечивает машине дополнительную стабильность в поворотах.

© Ferrari

Продажи экстремального Ferrari 296 Speciale в стандартном кузове начнутся в первом квартале 2026 года, родстер выйдет на рынок на несколько месяцев позже. Стоимость — $449 000 и $526 680 соответственно, что в переводе на рубли составляет 37 млн и 43,5 млн рублей.

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