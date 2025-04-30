Электрический Exlantix ES попал в Книгу рекордов Гиннесса

Батарейный купе установил рекорд по езде «змейкой».

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Полностью электрическое купе Exlantix ES от премиального суббренда Chery стало обладателем мирового рекорда, занесённого в Книгу Гиннесса. Об историческом достижении сообщила пресс-служба бренда.

В ходе заезда на испытательном треке Паназиатского автомобильного центра в Шанхае автомобилю нужно было проехать «змейкой» минимум между 13 машинами. Сложность задания заключалась в том, что эти транспортные средства ехали на скорости 70 км/ч, а обогнать их требовалось за 30 секунд.

Exlantix ES «пролавировал» между колонной за 29,893 секунды, развив за это время скорость 140 км/ч и совершив за это даже больше обгонов, чем полагалось — 16.

Электрический седан оснащается силовой установкой мощностью 480 л.с. и разгонятся с места до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 220 км/ч.

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