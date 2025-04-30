General Motors отзывает свыше 700 тысяч автомобилей по всему миру

Под отзыв попали внедорожники и пикапы.

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Американский автогигант General Motors объявил о запуске масштабной сервисной кампании. По отзыв попали 720 тысяч автомобилей, проданных по всему миру, передаёт Reuters.

Обязательному визиту в сервисный центр подлежат внедорожники Cadillac Escalade и Escalade ESV, Tahoe, Suburban, Yukon и Yukon XL, а также пикапы Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500. Автомобили – 2021-2024 года выпуска.

Решение об отзыве принято в связи с неисправностью 6,2-литрового двигателя V8, которым оборудуются все эти модели. Из-за производственного дефекта шатун и коленчатый вал могут выйти из строя привести к повреждению или отказу двигателя.

В ходе сервисной кампании специалисты GM проверят мотор на предмет неисправностей и в случае обнаружения проблем проведут замену компонентов или всего блока. До устранения неисправности заводом продажи проблемных автомобилей приостановлены.

Ford лидирует по количеству отзывов автомобилей в 2025 году