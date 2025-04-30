Aston Martin представил экстремальную версию внедорожника DBX

Кроссовер Aston Martin DBX S легче и динамичнее своего предшественника.

© Aston Martin

Британский производитель роскошных автомобилей Aston Martin показал самый быстрый и мощный кроссовер в своей линейке — флагманский DBX с компонентами мотора, как на новом суперкаре Valhalla. С 0 до 100 км/ч паркетник с индексом S разгоняется за 3,3 секунды.

Построен кроссовер на базе актуального DBX707, однако получил множество доработок. Так, например, битурбированный бензиновым двигатель AMG V8 рабочим объёмом 4,0 литра получил турбины большего диаметра, как на вышеупомянутом Valhalla, и другие новые компоненты. За счёт этих усовершенствований мощность мотора выросла с 697 до 717 л.с. Коробка передач осталась без изменений — 9-ступенчатый «автомат».

© Aston Martin

Максимальная скорость осталась на уровне 310 км/ч, как и набор скорости до «сотни» за 3,3 секунды. Однако до 200 км/ч DBX S разгоняется на 0,3 секунды быстрее базовой модели — за 11,4 секунды.

Aston Martin DBX S лишился рейлингов и получил карбоновую крышу, за счёт чего сбросил в весе 18 кг. Ещё несколько десятков килограмм разработчики сэкономили на углепластиковом обвесе и магниевых колёсных дисках, которые вообще впервые установлены на автомобиле сегменте SUV. Снаряженная масса кроссовера составляет 2198 кг против 2245 кг на DBX707.

Внешне новый Aston Martin отличается от DBX707 чёрной радиаторной решёткой с более мелким сетчатым рисунком, более выразительным передним сплиттером и порогами с воздухозаборниками по бокам. Среди других изменений — перепрофилированные задний бампер и диффузор.

Предзаказы на Aston Martin DBX S уже открыт. Старт продаж запланирован на четвёртый квартал текущего года. Ориентировочная стоимость — $280 тысяч или 22,8 млн рублей по текущему курсу.

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