АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой топовой версии Lada Granta

Самый продаваемый отечественный автомобиль получил новый набор оборудования и функций.

© АВТОВАЗ

Компания АвтоВАЗ объявила о расширении линейки комплектации бестселлера Lada Granta. Самый популярный автомобиль тольяттинского концерна обзавёлся двумя новыми конфигурациями: седаны и лифтбеки получили топовую версию #Club, а универсалы теперь доступны в комплектации #Quest.

© АВТОВАЗ

В новые версии включены климат-контроль, сигнализация, иммобилайзер и ключ с пультом дистанционного управления центральным замком. Также в списке оборудования: противотуманные фары, задние электростеклоподъёмники, 40-секундная задержка выключения фар ближнего света, круиз-контроль с функцией ограничения скорости.

Оснащается Lada Granta 1,6-литровым бензиновым двигателем на 90 или 106 л.с. в зависимости от комплектации. Трансмиссия — безальтернативная 5-ступенчатая «механика»

© АВТОВАЗ

Стоимость нового оборудования и дополнительных опций в комплектации Lada Granta #Сlub и #Quest — от 6900 до 69 000 рублей в зависимости от варианта исполнения. Стоимость самой доступной «Гранты» в комплектации Standart — 749 000 рублей.

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