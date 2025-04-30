Дональд Трамп объявил о смягчении пошлин на автомобили и запчасти

Автопроизводители получили послабления и компенсации.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении пошлин на импортные автомобили и запчасти. Тарифы останутся неизменными и составят 25% от стоимости продукции, но автопроизводители получат послабления, сообщает The Washington Post.

Иностранные автомобильные компании, подпадающие под действие нового ввозного налога, освобождены от пошлин на сталь и алюминий, применяемых в конструкции машин.

Кроме того, в ближайшие два года сборочные предприятия в США, которые используют иностранные детали и агрегаты и с 3 мая будут платить пошлину в 25%, получат компенсацию от властей. Размер выплат в 2025 году составит 3,7% от стоимости запчасти и 2,5% — в 2026-м.

По словам Трампа, смягчение пошлин поможет автокомпаниям локализовать цепочку поставок и перенести производство машин в Штаты из соседних Канады и Мексики, а также ряда других стран, имеющих соглашение о свободной торговле с США.

Пошлины Трампа приведут к подорожанию автомобилей в США на 25%