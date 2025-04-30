32 дилера, открытие в мае и гарантия на три года: Li Auto официально выходит на российский рынок

Производитель электромобилей и гибридов уже привёз первые официальные машины в Россию.

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Китайский премиальный бренд Li Auto (Lixiang) готовится к официальному выходу на российский рынок после нескольких лет работы «в тени». Первый дилерский центр откроется уже в мае, сообщила компания Sinomach Auto, выступающая дистрибьютором марки в России.

Всего по стране будет открыто 32 автоцентра. Список дилеров и городов Sinomach Auto раскроет ближе к запуску продаж, дата которого тоже пока неизвестна.

Поставляться электромобили и гибриды Li Auto будут с полностью русифицированной мультимедийной системой и мастер-аккаунтом, разработанным специально для российских клиентов. Каждый автомобиль получит гарантию на три года или 100 000 км пробега, гарантия на тяговую батарею будет действовать первые 160 000 км.

По итогам прошлого года Li Auto (Lixiang) стал третьим самым популярным премиум-брендом в России, уступив только Tank и Exeed, представленным в нашей стране официально. Всего было продано 23 тысячи автомобилей, из них 11 тысяч пришлись на гибридный кроссовер LiXiang L7.

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