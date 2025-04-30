9000 работ на 200 млн рублей: АвтоВАЗ модернизирует производство во время майских праздников

Производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске будет приостановлено с 1 по 12 мая.

© Алексей Батушенко

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ приостановит работу своих заводов на ближайшие полторы недели. Пауза будет связана с государственными праздниками и выходными, а также с ежегодным корпоративным отпуском на предприятии. За это время на заводах в Тольятти и Ижевске будет проведено профилактическое обслуживание оборудования и осуществлена плановая модернизация.

В рамках модернизации на сварочной линии Lada Granta будет автоматизирована загрузка боковин кузова, что повысит уровень роботизации. На участках сборки Lada Iskra модернизируют автоматическую линию заправки автомобиля технологическими жидкостями и манипулятор для монтажа панели приборов в салоне. А в цехах окраски Vesta добавят новую эмаль.

© АВТОВАЗ

Часть работ будет направлена на подготовку к новым проектам. Так, например, моторное подразделение проведёт работы для запуска производства нового 1,8-литрового мотора для автомобилей Niva. Также будет проведена наладка существующего и нового оборудования в цехах для производства кроссовера на базе Vesta, который встанет на конвейер в 2026 году.

«Всего с 1 по 11 мая на АвтоВАЗе планируется выполнить более 9000 различных работ на сумму более 200 млн рублей», — рассказали в пресс-службе российского концерна.

Запуск всех производственных линий АвтоВАЗа после плановых работ запланирован на 12 мая.

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