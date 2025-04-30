Chery близка к покупке двух заводов Volkswagen в Германии

На площадках в Дрездене и Оснабрюке «китайцы» планируют выпускать кроссоверы под новым международным брендом.

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Китайский автогигант Chery Automobile близок к заключению сделки с Volkswagen по покупке двух заводов компании в Германии. Об этом рассказал портал Autonews.

Речь идёт о заводах в Дрездене и Оснабрюке, которые в VW считают убыточными и планируют закрыть в течение ближайших лет. Об интересе «китайцев» к этим площадкам сообщалось ещё минувшей зимой.

По сведениям инсайдера, знакомого с ходом переговоров, сейчас руководство Chery изучает местные нормативные требования, просчитывает логистические цепочки и оценивает будущие расходы, после чего примет окончательное решение. Компания собирается выпускать на немецких заводах кроссоверы под своим новым брендом Lepas, который был представлен на Шанхайском автосалоне-2025.

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В VW отказались комментировать информацию о продаже заводов Chery. Китайская компания, в свою очередь, подтвердила, что планирует запустить производство в Германии, но не уточнила, с кем именно ведёт переговоры.

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