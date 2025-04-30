Гонщик Формулы-1 стал владельцем редкого гиперкара Mercedes

Трёхкратный победитель гонок Ф-1 Джордж Рассел осуществил свою давнюю мечту.

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Компания Mercedes-Benz передала очень дорогой и редкий автомобиль своему гонщику в Формуле-1 Джорджу Расселу. Трёхкратный победитель Гран При купил лимитированный гиперкар Mercedes-AMG One, о чём рассказал в соцсетях.

«Машина моей мечты! Для меня это большая честь. Я мечтал о Mercedes-AMG One с 2017 года. Это настоящий зверь», — написал 27-летний британский гонщик в соцсетях.

Рассел стал четвертым пилотом Формулы-1, который приобрёл Mercedes-AMG One. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон купил две такие машины — себе и отцу. По одному экземпляру в своё время приобрели чемпион мира-2016 Нико Росберг и десятикратный победитель Гран При Валттери Боттас.

Гиперкар Mercedes-AMG One выпущен ограниченным тиражом в 275 штук. Минимальная стоимость этого редкого автомобиля — от $5,5 млн или 448 млн рублей.

Главной особенностью гиперкара является модернизированная гибридная силовая установка. В основе агрегата — 1,6-литровый турбодвигатель V6 от чемпионского болида Ф-1, Mercedes W07 2015 года. Этот ДВС работает в связке с четырьмя электродвигателями. Суммарная отдача системы составляет 1063 л.с.

Скорость с места до 100 км/ч Mercedes-Benz AMG One набирает за 2,9 секунды, до 200 км/ч разгоняется за 7 секунд, до 300 км/ч — за 15,6 секунд. Максимальная скорость гиперкара составляет 352 км/ч.

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