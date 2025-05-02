В Госдуму внесут законопроект об обязательном ОСАГО для электросамокатчиков

Группа депутатов от ЛДПР внесёт в Государственную думу законопроект об обязательном ОСАГО для берущих в аренду электросамокат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«В случае использования в коммерческой деятельности... электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности... владельцы таких транспортных средств обязаны заключить договор обязательного страхования в отношении неограниченного числа лиц», — отмечается в проекте закона.

Другой мерой регулирования сферы предлагается государственная регистрация коммерческих СИМ и электровелосипедов.

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Как указал агентству глава партии Леонид Слуцкий, за девять месяцев 2024 года было зафиксировано около 4 тыс. ДТП по вине «лихачей» на СИМ и электровелосипедах.

«При этом ответственность этих гонщиков никак не застрахована и пострадавшим от них пешеходам и водителям приходится месяцами выбивать в судебном порядке компенсации за нанесённый вред», — подчеркнул он.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить в России скорость СИМ курьеров доставки.