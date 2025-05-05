Гонщики Формулы-1 прокатились на полноразмерных машинах Lego

400 тысяч кирпичиков, электромотор на 11 л.с. и максимальная скорость 20 км/ч.

© Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гонка Формулы-1 на городской трассе в Майами в минувшее воскресенье получилась не самой зрелищной и запоминающейся. Команда MсLaren заняла два первых места и опередила конкурентов на полминуты. Зато очень необычным и ярким получился предстартовый парад пилотов.

Обычно гонщики проезжают круг почета на исторических машинах или специальном полуприцепе, с которого приветствуют зрителей на трибунах. Однако 5,4-километровый круг по городскому треку в Майами они проехали на машинах Lego в натуральную величину 1:1.

© Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специально к параду пилотов на Гран При Майами датский производитель игрушек и конструкторов построил 10 двухместных машин — по одной для двух пилотов от каждой команды с оригинальной расцветкой и всеми спонсорскими логотипами. Каждый болид состоит из 400 000 кирпичиков, весит 1500 кг и экипирован настоящими 18-дюймовыми колесами Pirelli.

1,6-литровый гибрид V6, как на болиде Формулы-1, «под капот», конечно, ставить не стали. Тем не менее трансмиссией машинки оборудовали. Электродвигателя мощностью 11 л.с., одноступенчатой коробки передач и заднего привода гонщикам хватило для того, чтобы проехать круг по треку в Майами, разогнаться до 20 км/ч и даже пообгонять друг друга. Тормоза были позаимствованы с гоночной машины — с какой именно, в Lego, правда, не уточнили.

© Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Над каждой машиной работали три десятка специалистов, потратившие в общей сложности 22 000 рабочих часов. Вся работа заняла восемь месяцев.

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