Xiaomi сняла ограничение мощности SU7 Ultra после возмущений покупателей

Разработчики китайского суперседана отреагировали на критику.

© Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Компания Xiaomi передумала ограничивать мощность своего флагманского электроседана SU7 Ultra. Причина — недовольство владельцев 1500-сильного автомобиля, передаёт CarNewsChina.

На прошлой неделе китайский технологический гигант «выкатил» обновление программного обеспечения, ограничивающее отдачу электрической силовой установки почти на треть — с 1548 до 900 л.с. В Xiaomi объяснили, что ограничения необходимы по соображениям безопасности: обращение с такой мощной машиной требует опыта и специальных навыков.

Снять блокировку 600 «лошадок» можно было только при одном условии. Автовладелец SU7 Ultra обязан был проехать по гоночному треку и уложиться в строго установленный лимит времени.

На форумах и в соцсетях клиенты Xiaomi Motor раскритиковали подобные меры. Некоторые утверждали, что покупали машину как раз из-за прорекламированной впечатляющей мощности и высоких динамических качеств, а теперь лишены доступа к этим характеристикам. Притом что стоил SU7 Ultra стоит немало денег — от 529 900 юаней (5,9 млн рублей).

В итоге под давлением общественности в Xiaomi сделали шаг назад и отменили ограничение. На будущее в компании пообещали улучшить взаимопонимание с покупателями.

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