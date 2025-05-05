Представлена новая штучная модель Pagani Zonda

Суперкар-долгожитель обзавёлся новой версией.

© Pagani

Суперкар Pagani Zonda является одним из долгожителей в современном автопроме. Культовый автомобиль дебютировал на Женевском автосалоне в далеком 1999 году, выпускается до сих пор и получает новые эксклюзивные модификации.

На днях автопроизводитель из пригорода Модены представил в соцсетях штучный экземпляр, получивший название Pagani Zonda Unico. Машина базируется на родстере лимитированной серии 760 Zonda, однако имеет уникальный аэродинамический обвес.

© Pagani

Unico получил двухэтажный задний спойлер, «акулий плавник» и два больших воздухозаборника на корме. Среди других особенностей — неокрашенные карбоновые детали кузова и небесно-голубой окрас других компонентов, оттенок которого меняется в зависимости от угла обзора.

Технических данных, к сожалению, нет. По одной из версий, под капотом Pagani Zonda Unico установлен 7,3-литровый V12 мощностью 750 л. с. и крутящим моментом 780 Н·м, как на других моделях 760 Zonda.

© Pagani

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