Harley-Davidson выпустил эксклюзивный байк в стиле популярной компьютерной игры

Владелец уникального байка будет определен в лотерее.

© Bethesda ANZ

Знаменитый производитель мотоциклов Harley-Davidson презентовал эксклюзивную модель Sportster S, созданную в коллаборации с разработчиками культовой компьютерной игры Doom.

Выпуск спецверсии приурочен к выходу новой части Doom: The Dark Ages. Дизайн целиком и полностью выполнен в стилистике игры. Передняя фара спрятана в пасти механического дракона, а обвес изобилует стилизован под доспехи и магические камни, так называемые руны. Дополняет образ ярко-красная подсветка колёсных дисков, как на процессорных кулерах на ПК.

© Bethesda ANZ

Оснащается модель стандартным 1250-кубовым мотором, генерирующим 122 л.с. и 125 Н·м крутящего момента. Насколько потяжелел мотоцикл с новым обвесом и как изменились его динамические характеристики, не уточняется. Обычная версия Sportster весит 228 кг в снаряженном состоянии, набирает первую «сотню» за пять секунд и развивает максимальную скорость 220 км/ч.

Байк Harley-Davidson по мотивам популярного шутера выпущен в единственном экземпляре. Причём на продажу уникальное транспортное средство выставлено не будет. Мотоцикл будет разыгран на лотерее 16 мая, приуроченной к релизу Doom: The Dark Ages.

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