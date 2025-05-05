Mercedes посвятил спецверсию AMG GT фильму о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли

Кино будет называться «Формула-1» и выйдет на экраны грядущим летом.

© Mercedes-Benz

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz при содействии тюнингового подразделения AMG выпустил лимитированную версию мощного четырехдверного купе GT 63. Спецверсия тиражом 52 экземпляра посвящена художественному фильму «Формула-1» с голливудским актёром Брэдом Питтом в главной роли.

Автомобиль получил матово-черный цвет с золотистыми элементами, причём как на кузове, так и в салоне. Это прямая отсылка к ливрее болидов вымышленной команды APXGP, за которую выступает персонаж Питта в фильме. Броские золотистые линии нанесены на решётку радиатора, двери и задний бампер. Окрашены в золотой цвет и колесные диски.

Технически Mercedes AMG GT 63 не отличается от оригинала. Оснащён автомобиль 4,0-литровым битурбомотором V8, выдающим 585 л.с. и тягу 800 Н·м. Коробка передач — 9-ступенчатый классический «автомат», крутящий момент передаётся на все колеса. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 3,2 секунды, максимальная скорость — 315 км/ч.

Премьера «Формулы-1» в международном прокате состоится 25 июня. Фильм расскажет о ветеране автогонок Сонни Хейсе, которого играет Брэд Питт. По сюжету, главный герой возвращается в гонки, чтобы помочь талантливому чернокожему новичку Джошуа Пирсу и начинающей команде APXGP выиграть чемпионат.

© Mercedes-Benz

Mercedes имеет некоторое отношение к фильму. Именно заводская команда немецкого концерна занималась подготовкой гоночных машин для APXGP, которые представляют собой модернизированные болиды младшей серии Формула-2.

Съёмки фильма проходили в течение полутора лет в рамках гоночных уик-эндов Больших Призов. На отдельных этапах, как в Спа, Монце, Сильверстоуне, Интерлагосе и Лас-Вегасе, на пит-лейне даже был гараж APXGP наряду с реальными командами. Режиссером фильма выступил Джозеф Косински, известный по картинам «Топ Ган: Мэверик» и «Трон: Наследие».

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