Продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти на 30%

Отечественный авторынок продемонстрировал положительную динамику.

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В апреле впервые с начала 2025 года россияне купили за один месяц больше 100 тысяч новых легковушек. Такие данные следуют из отчёта Минпромторга РФ по итогам второго месяца весны.

Суммарно дилеры реализовали 101,4 тысячи автомобилей. Это на 28% больше, чем в марте (79 тысяч штук). В сравнении с февралём (77 тысяч) рынок вырос на 31%, а относительно января (88,5 тысяч) увеличился на 14%.

Вообще больше новых легковых машин в последний раз было продано в декабре прошлого года — 146 тысяч экземпляров.

В годовом выражении апрельские продажи сократились ровно на четверть. 12 месяцев назад россияне купили 136 тысячи новых легковых авто.

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