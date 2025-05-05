Lada Granta получила новую предмаксимальную комплектацию Life

Бестселлер тольяттинского автозавода обзавёлся новым вариантом оснащения.

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Российский концерн АвтоВАЗ обновил гамму своей самой популярной модели Lada Granta. Из официального прайс-листа убраны неактуальные комплектации. А в дополнение к новым топовым версиям #Club (седан) и #Quest (универсал) появился предмаксимальный вариант оснащения под названием Life.

Новая комплектация заняла нишу между Comfort и #Club / Quest. Доступен этот вариант в кузовах седан и лифтбек.

Среди главных отличий от более младшей версии Comfort — камера заднего вида и задние датчики парковки, продвинутая мультимедийная система Lada EnjoY Pro и 15-дюймовые легкосплавные диски. Если сравнивать с #Club / Quest, то в оснащении нет климат-контроля, обогрева лобового стекла и задних электростеклоподъёмников, противотуманных фар и центрального замка.

В техническом плане разницы относительно Comfort и старших версий нет: на выбор доступны 1,6-литровые атмосферные двигатели на 90 и 106 л.с. Коробка передач в обеих конфигурациях — 5-ступенчатая «механика», привод передаётся на передние колеса.

Седан «Гранта» в комплектации Life обойдётся в 1 167 000 или 1 197 000 рублей в зависимости от мощности мотора. Лифтбек стоит от 1 197 000 до 1 303 000 рублей.

Обновлённый список комплектаций Lada Granta насчитывает шесть вариантов: Standard, Classic'24, Classic'24 Кондиционер, Comfort, Life и Club / Quest. Из прайс-листа исчезли такие варианты оснащения, как #Club'24 и Comfort'24.

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