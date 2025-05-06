Электрозаправки в России могут получить государственную поддержку

Министерство промышленности и торговли РФ планирует возобновить субсидирование электрозаправочных станций.

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Электрозаправочные станции (ЭЗС) в России могут быть включены в новую программу государственного субсидирования. Соответствующий план находится на рассмотрении в Минпромторге, сообщил «Коммерсантъ».

По сведениям источников, финансовую поддержку могут получить зарядные хабы, которые «соседствуют» с другими станциями подзарядки электрокаров. Т.е. субсидии будут распространяться на ЭЗС в локациях с несколькими модулями.

Предыдущая программа государственной поддержки развития ЭЗС в России действовала с 2022 по 2024 годы. Тогда власти компенсировали 60% стоимости станции и присоединения к электросетям. Субсидия была ограничена суммой в 1,8 млн и 900 тысяч рублей соответственно.

По состоянию на сегодняшний день, в нашей стране функционируют около 8,3 тысяч публичных ЭЗС для электромобилей. 45% из них, т.е. 3,7 тысяч — это быстрые зарядные станции. Остальные 55% или 4,6 тысяч — обычные.

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