В Москве назвали нарушения ПДД, которых стало меньше благодаря дорожным камерам

Обнародованы цифры по работе автоматических дорожных комплексов в столице России.

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Автоматические системы фото -видеофиксации на московских дорогах стали реже фиксировать нарушения правил дорожного движения (ПДД), связанные с отсутствием ремней безопасности, ездой с выключенными фарами и выездом на выделенные полосы. Об этом рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы по итогам четырёх месяцев 2025 года.

На сегодняшний день в столице функционируют 3,8 тысяч дорожных камер, способные распознать 65 видов нарушений ПДД. Уменьшение фиксируемых нарушений по ряду составов эксперты объяснили дисциплинирующим эффектом от камер.

Нарушения, которые московские камеры стали фиксировать реже

-32%: правила езды с ремнями безопасности;

-31%: езда днём без фар или дневных ходовых огней;

-14%: поворот налево из крайнего положения;

-13%: движение по выделенной полосе.

Одновременно выросло количество проездов по обочине (+128%), нарушений правил пользования телефоном за рулем (+110%), превышений скорости на 60-80 км/ч (+49%) и проездов на красный сигнал светофора (+47%).

Как отметили ЦОДД, рост числа зафиксированных нарушений как раз свидетельствует об эффективной работе комплексов фото -видеофиксации и правильности выбора точки для наблюдения. Тем более некоторые нарушения, как использование смартфона за рулём и отказ от ремня безопасности, фиксируются камерами недавно.

Топ-5 самых распространённых нарушений в Москве, фиксируемых камерами

Превышение скорости на 20-30 км/ч; Пересечение сплошной линии разметки; Нарушение требований знаков; Пересечение границы островка безопасности; Движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

Суммарно с начала 2025 года дорожные камеры в Москве зафиксировали 10,1 млн нарушений. Это всего на 1% больше, чем за январь-апрель прошлого года.

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