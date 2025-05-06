Chery может привезти в Россию автомобили Lepas и Icar

Одна из самых популярных в нашей стране китайских автокомпаний планирует вывести на российский рынок ещё две марки.

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Китайский автомобильный гигант Chery Automobile, вполне возможно, пополнит свою российскую линейку машинами двух брендов. Среди них — марка Lepas, презентованная на Международном автосалоне в Шанхае-2025. Об этом рассказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф». Николай Иванов.

«На автосалоне в Шанхае было представлено много интересных новинок. Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы Lepas и Icar», — приводит слова представителя «Рольф» информационное агентство «РИА Новости».

Под маркой Lepas китайский автопроизводитель будет выпускать кроссоверы различных классов. Icar — семейство электрических внедорожников, впервые вставших на конвейер в 2023 году.

На сегодняшний из дочерних брендов Chery в России официально представлены Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour, Kaiyi и Soueast. По итогам прошлого года автомобили этой компании заняли второе место по популярности в России среди «китайцев» после Haval.

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