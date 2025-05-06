Jeep Compass стал полностью электрическим

Состоялась премьера обновленного внедорожника.

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Компания Jeep представила обновленную версию внедорожника Compass третьего поколения. Помимо косметических изменений кузова и салона, автомобиль получил совершенно новый моторный вариант.

Если раньше в гамме Compass были только «мягкий» и подключаемый гибриды, то теперь появилась полностью электрическая модификация. Причём батарейный внедорожник будет самым мощным в семействе.

Отдача мягкогибридной силовой установки составляет 145 л.с., «розеточная» модификация отличается мощностью 195 «лошадок». Электрическая версия представлена в трёх комплектациях, которые генерируют от 213 до 375 л.с. Максимальный запас хода на одном заряде достигает 650 км.

Базируется обновленный Jeep Compass на той же архитектуре STLA Medium, что и новейшие Citroën C5 Aircross и Peugeot 3008. Подрос внедорожник по габаритам: длина составляет 4550 мм (+150 мм), ширина равна 1928 мм (+85 мм). Увеличилась и колёсная база, которая стала длиннее на 159 мм — 2795 мм. Дорожный просвет достигает 200 мм.

Предзаказ на модернизированный внедорожник уже открыт. Старт продаж запланирован на четвертый квартал нынешнего года. Цена пока не анонсирована.

Compass является одной из самых и популярных моделей Jeep. С дебюта в 2006 году внедорожники этой марки разошлись по всему миру тиражом 2,5 млн единиц.

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