Вреднее алкоголя за рулем: в Европе ужесточат краш-тесты машин с сенсорными кнопками

Европейцы нашли способ повлиять на автопроизводителей, которые чересчур увлекаются сенсорными переключателями.

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С 2026 года автомобили с тачскринами и сенсорными кнопками не смогут получать максимальные пять звёзд на краш-тестах – по крайней мере на испытаниях в Европе. Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) будет понижать рейтинги безопасности такого транспортного средства, передает Motor1.

Эксперты Euro NCAP пришли к выводу, что виртуальные клавиши в салоне небезопасны, причём настолько, что ухудшают внимание и реакцию водителя даже больше, чем алкоголь или лекарства, запрещенные за рулём. Ограничений для автопроизводителей на данный момент нет, поэтому ставить физические и сенсорные кнопки — личный выбор каждой компании.

«Большое количество сенсоров в машине – это большая проблема современной автоиндустрии. Сейчас практически все ключевые кнопки перенесены на сенсорный экран. Проблема в том, что при их использовании водитель отвлекается от дороги и создаёт аварийно-опасную ситуацию», – прокомментировал директор по стратегическому развитию Euro NCAP Мэтью Эвери.

С новыми методами подсчета баллов на краш-тестах организация хочет побудить автопроизводителей к установке настоящих кнопок, хотя бы самых важных. Если в ходе испытаний на автомобиле не будет физических клавиш для включения/выключения указателей поворота, аварийных огней, звукового сигнала, то оценка автомобиля от Euro NCAP будет автоматически занижена.

Новые нормы краш-тестов вступят в силу с 1 января 2026 года.

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