Продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 13%

Спрос на «бэушки» оказался наивысшим с начала 2025 года.

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Российский авторынок в апреле продемонстрировал рост не только в сегменте новых легковых машин. В сравнении с мартом продажи подержанных машин увеличились на 13%, сообщает аналитическое агентство «Автомаркетолог».

Если в марте россияне купили 474 800 «бэушек», то в апреле — 535 884 единиц. В сравнении с февральским показателем 422 896 единиц, который вообще стал наихудшим за последние 14 месяцев, спрос вырос на 26%.

Относительно апреля прошлого года разница небольшая — всего 3%.

«В апреле рынок автомобилей с пробегом показал заметный рост, что позволяет говорить о его постепенном восстановлении», — отметили аналитики.

Накануне, 5 мая, Минпромторг РФ сообщил, что в апреле было продано 101,4 тысячи новых автомобилей. По сравнению с мартом рынок вырос на 28%.

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти на 30%