Продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 13%
Спрос на «бэушки» оказался наивысшим с начала 2025 года.
Российский авторынок в апреле продемонстрировал рост не только в сегменте новых легковых машин. В сравнении с мартом продажи подержанных машин увеличились на 13%, сообщает аналитическое агентство «Автомаркетолог».
Если в марте россияне купили 474 800 «бэушек», то в апреле — 535 884 единиц. В сравнении с февральским показателем 422 896 единиц, который вообще стал наихудшим за последние 14 месяцев, спрос вырос на 26%.
Относительно апреля прошлого года разница небольшая — всего 3%.
«В апреле рынок автомобилей с пробегом показал заметный рост, что позволяет говорить о его постепенном восстановлении», — отметили аналитики.
Накануне, 5 мая, Минпромторг РФ сообщил, что в апреле было продано 101,4 тысячи новых автомобилей. По сравнению с мартом рынок вырос на 28%.
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли почти на 30%