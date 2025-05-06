Четыре модели Lada в топ-6: названы самые продаваемые автомобили в России в апреле

В числе восьми самых популярных моделей всего два «китайца».

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Автомобили российского концерна АвтоВАЗ возглавили рейтинг продаж в апреле, ставшем самым результативным месяцем для отечественного рынка с начала 2025 года. Топ-10 самых популярных моделей в сегменте новых авто представил «Автостат Инфо».

Во второй месяц весны седаны и лифтбеки Lada Granta разошлись тиражом 12 996 экземпляров. На втором месте расположилась флагманская Lada Vesta, проданная в количестве 7098 штук. На третьей строчке находится лучшая иномарка, китайский кроссовер Haval Jolion, который купили 5515 россиян.

Пятый месяц подряд в топ-5 оказался отечественный внедорожник Lada Niva Travel, который занял пятое место. Следом идёт Lada Niva Legend, ещё один вездеход от АвтоВАЗа, а седьмое место занял кроссовер белорусского производства — Belgee X50. Замкнули десятку «китайцы» Haval M6 и Geely Monjaro, а также отечественный пассажирский фургон Lada Largus

Таким образом, в числе десяти самых популярных автомобилей в апреле оказались пять российских машин, четыре «китайца» и один «белорус».

Самые продаваемые автомобили в России в апреле

Lada Granta — 12 996 единиц; Lada Vesta — 7098; Haval Jolion — 5515; Chery Tiggo 7 Pro Max — 4127; Lada Niva Travel — 3109; Lada Niva Legend — 2957; Belgee X50 — 2706; Haval M6 — 2607; Geely Monjaro — 2571; Lada Largus — 2272;

По данным «Автостат Инфо», суммарно в апреле было продано 100 390 новых легковых машин. В сравнении с мартом потребительский спрос вырос на 28%.

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