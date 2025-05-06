Чемпионская машина Формулы-1 2009 года продана на аукционе за $3,8 млн

Машина была разработана на деньги Honda, но оснащена мотором Mercedes-Benz и называется Brawn BGP 001.

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С молотка на аукционе в Майами ушла гоночная машина BrawnGP. Именно за рулём этого болида в 2009 году стал чемпионом мира Формулы-1 британский гонщик Дженсон Баттон.

Торги, организованные аукционным домом Bonhams, завершились на отметке $3,8 млн (311,5 млн рублей). Сумма не рекордная для автомобилей Ф-1 на аукционах, но и не маленькая. Бело-желто-черная машина с 2,4-литровым двигателем Mercedes V8 попала в первую десятку за всю историю.

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Mercedes-Benz W196 (1954) — $53 млн; Ferrari F2003-GA (2003) — $17,5 млн; Ferrari F2001 (2001) — $7,5 млн; Ferrari F2002 (2002) — $6,6 млн; Ferrari F300 (1998) — $6,6 млн; McLaren MP4−25A (2010) — $6,3 млн; McLaren MP4/8A (1993) — $4,8 млн; Williams FW14B (1992) — $3,6 млн; Brawn BGP 001 (2009) — $3,8 млн; Ferrari 126C2 (1982) — $2,1 млн.

На аукционе в Майами была продана машина Brawn BGP001 под индексом 001/01. Это всего один из трёх экземпляров, построенных экс-командой Honda. Первые семь гонок в 2009 году за её рулем провел бразилец Рубенс Баррикелло, в конце сезона ставший серебряным призером чемпионата. А последние гонки сезона-2009 на этом шасси провел Дженсон Баттон, завоевавший тогда свой первый и единственный титул в Ф-1.

История BrawnGP уникальна тем, что эта команда была собрана на базе заводского проекта Honda, закрытого в конце 2008 года. В том числе все три экземпляра BGP001 были построены на деньги японской компании. Изначально Honda хотела полностью закрыть команду, но после нескольких месяцев переговоров продала её конструктору Россу Брауну. В честь него и была названа команда. После своего неожиданно успешного сезона в 2009 году BrawnGP была продана Mercedes и стала заводским коллективом «трехлучевой звезды».

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