Сюрприз от Audi: анонсирована новая гибридная версия A6

Автомобили семейства A6 получили полноценную гибридную установку.

© Audi

Этой весной компания Audi поочередно, с разницей в месяц, представила универсал и седан нового поколения A6. На презентациях были показаны топливные модели с «мягким» гибридом, помогающим двигателю внутреннего сгорания на разгоне. Однако теперь объявлено, что будет в линейке и настоящий гибрид.

В Ингольштадте сообщили, что в линейку Audi A6 добавлен подключаемый гибрид. Это полуэлектрическая силовая установка, в которой машину в движение приводят ДВС и электромотор, как вместе, так и по отдельности. А подзарядить батарею можно дома от обычной розетки или на зарядной станции.

Гибрид для Audi в обоих кузовах представляет собой связку 2,0-литрового турбомотора V4 мощностью 252 л.с и электродвигателя. В зависимости от настроек электрической системы общая отдача комбинированной установки составляет 300 и 367 л.с. Разгон до «сотни» занимает 6 и 5,3 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена 140 км/ч. Запас хода на электротяге достигает 110 км.

Минимальная стоимость подключаемого гибрида Audi A6 в кузове седан составляет €65 800 (6 млн рублей) и €68 300 (6,2 млн) в виде универсала. Для сравнения, A6 с «мягким» гибридом в обеих версиях стоят на €10 000 дешевле.

Audi приступила к тестам спорткара TT нового поколения