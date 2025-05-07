Мировая премьера первого электрокара Ferrari состоится весной 2026 года

Презентация «электрички» итальянской марки пройдёт в несколько этапов.

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Итальянский производитель спортивных и гоночных машин Ferrari проведёт полноценную презентацию своей первой полностью электрической модели лишь весной 2026 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Бенедетто Винья на встрече с прессой.

По словам топ-менеджера, в ранее анонсированную дату, 9 октября нынешнего года, будет представлено «технологическое сердце» электрической машины. Судя по формулировке, в рамках этой презентации «итальянцы» расскажут о силовой установке Ferrari Elettrica, технические характеристики которой пока держатся в строгом секрете.

«Мировая премьера состоится весной 2026 года, а продажи начнутся несколько месяцев спустя — в октябре», — приводит Reuters слова исполнительного директора Ferrari.

Ранее в Маранелло подтвердили, что после дебюта «электрички» продолжат выпускать как гибридные, так и обычные топливные модели. По итогам прошлого года на полуэлектрические машины Ferrari пришёлся 51% от всех мировых продаж.

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