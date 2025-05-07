Тарифы Трампы приведут к сокращению мирового производства автомобилей на 1,55 млн единиц
Пострадает и американская автоиндустрия.
Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины приведут не только к подорожанию транспортных средств. Мировое производство автомобилей сократится на 2%, такой прогноз дало авторитетное аналитическое агентство S&P Global Mobility.
Аналитики считают, что из-за 25-процентных тарифов на импортные машины и детали в США мировой автопром сократится на 1,55 млн автомобилей — до 87,9 млн единиц. Причём эти цифры прогнозируются уже по итогам текущего года. Среди главных причин — нарушение цепочки поставок, повышение цен на автомобили и, как следствие, падение потребительского спроса.
Ударят пошлины Трампа и по американскому автопрому, учитывая, что 50% продаваемых в США автомобилей выпускаются за границей. Запчасти и комплектующие на местном рынке тоже в своём большинстве, от 30% до 60% завозятся из-за рубежа.
3 апреля президент США подписал указ о введении 25-процентных пошлин на импортируемые автомобили и компоненты. По словам главы Белого Дома, эти меры мотивируют автопроизводителей перенести производство в США. Мировой автопром отреагировал по-разному: одни компании, как Audi и Volkswagen, приостановили поставки машин в Штаты, а другие, в частности Honda, уже выстроили планы по локализации выпуска машин.
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