Гибридный кроссовер вместо дизельного универсала: Volvo возродила популярный XC70

Представлены первые изображения нового паркетника Volvo.

© Volvo

Компания Volvo объявила о возобновлении производства модели XC70, снятой с конвейера практически десять лет назад. Правда, на предшественника новинка совсем не похожа – ни технически, ни внешне.

Если машины предыдущих поколений XC70 выпускались в кузове универсал и оснащались бензиновым или дизельным двигателем, то новая генерация — гибридный среднеразмерный кроссовер. Автомобиль будет оснащаться комбинированной силовой установкой с ДВС и электродвигателем, дополняющими друг друга.

Технические характеристики в Volvo пока не раскрывают. Известно только, что запас хода на электрической тяге составит 200 км, а архитектура Volvo (SMA) поддерживает технологию быстрой зарядки.

© Volvo

Внешне новый XC70 больше напоминает «китайцев», нежели своих предшественников, что не удивительно, ведь Volvo уже много лет принадлежит Geely. В экстерьере прослеживаются черты XC60 и флагманского кроссовера XC90: обтекаемая форма кузова с плавными линиями, узкие T-образные фары и C-образные фонари. Из оригинальных решений можно отметить заглушку на месте радиаторной решётки в стиле электромобилей.

Дата выхода новой модели пока не анонсирована. Больше подробностей шведский автопроизводитель обещает раскрыть ближе к концу текущего года.

Volvo XC70 выпускался с 1996 по 2016 годы в виде пятидверного универсала и за эти 20 лет сменил три поколения. В том числе модель продавалась в нашей стране и в 2009-м даже удостоилась звания лучшего универсала повышенной проходимости по версии национальной премии «Автомобиль года в России».

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