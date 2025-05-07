В российских автосалонах появился гибридный кроссовер Exlantix ET

В ближайшее время высокотехнологичный внедорожник поступит в продажу на отечественном рынке.

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Китайский премиум-бренд Exeed, принадлежащий Chery, объявил о начале поставок гибридного кроссовера Exlantix ET в российские автоцентры. В январе нынешнего года эта модель была признана «Автомобилем года» по версии центрального телевидения Китая (CCTV).

Оснащается полноразмерный кроссовер параллельным гибридом (EREV), в котором 1,5-литровый бензиновый мотор выступает в качестве генератора, а в движение машину приводят два электрических мотора на 197 и 265 л.с. Разгон до «сотни» занимает всего 4,8 секунды. Запас хода при заправленном баке и заряженной батарее достигает 1180 км.

Полноприводный внедорожник адаптирован к особенностям эксплуатации в условиях российской зимы. Шасси и подвеска получили антикоррозийную обработку. Имеется полный «зимний пакет» с подогревом рулевого колеса, сидений и зеркал, двойные стеклопакеты.

В оснащение включены 30 электронных помощников водителю, 20 датчиков и система обзора на 540°, а также система автоматической парковки (APA), поддерживающая 18 различных сценариев.

Автомобиль доступен в четырёх цветах кузова: графитовый черный, серый бамбук, дымчато-бежевый и пепельно-серый. Отделка салона представлена в двух вариантах.

Стоимость и комплектации Exlantix ET пока не обнародованы. Ориентировочная стоимость кроссовера — от 6 600 000 до 7 000 000 рублей.

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