Импорт новых автомобилей в Россию в апреле вырос на 42%

Больше всего ввезено машин марки Geely.

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Апрель стал рекордным не только по продажам новых и подержанных автомобилей с начала 2025 года, но и по ввозу иномарок в страну. В сравнении с мартом импорт вырос практически в полтора раза, следует из данных, представленных в эфире «Автостат Оперативка».

По ходу второго месяца весны на российский рынок завезли 33,8 тысяч новых авто. В годовом выражении импорт упал на 42%, но относительно марта это на те же 42% больше. Месяцем ранее в Россию поставили всего 23,8 тысяч машин, а в феврале ещё меньше — 16,2 тысяч единиц. Более или менее схожий показатель был только в январе, когда объём импорта составил 31,9 тысячи автомобилей.

Больше всего ввезли автомобили марки Geely – в частности, кроссовер Monjaro. А лидером в рейтинге стран предсказуемо стал Китай с долей импорта 65%. На втором месте расположилась Киргизия (12%), а третью строчку несколько неожиданно заняла Южная Корея (9%).

«80% из объёма «корейцев» – это KGM», — объяснил Сергей Целиков, сооснователь и директор «Автостата», имея в виду официальный выход экс-Ssangyong на российский рынок.

Ввоз подержанных автомобилей в Россию в апреле вырос на 25% в месячном срезе и на 18% в годовом выражении — до 37,2 тысяч штук. Наиболее популярной маркой стала Toyota, а в модельном рейтинге первую строчку занял минивэн Honda Freed.

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