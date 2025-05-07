Volvo отзывает свыше 400 тысяч автомобилей из-за неработающей камеры заднего вида

Камера не работает при движении машины задним ходом.

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Шведский автопроизводитель Volvo объявил о массовом отзыве ранее проданных автомобилей. Обязательному сервисному обслуживанию подлежат 413 151 автомобилей, сообщает Reuters.

Причиной проведения сервисной кампании стал сбой в работе камеры заднего вида. Изображение не передаётся на монитор в салоне при включении задней передачи, что небезопасно и может привести к ДТП.

Проблема обнаружена на нескольких моделях Volvo, в том числе на субкомпактном кроссовере XC40 2021-2025 года выпуска. Неделей ранее из-за аналогичных неполадок были отозваны 27 тысяч электрических фастбэков Polestar 2.

Неполадка с камерой заднего вида будет бесплатно устранена посредством обновления ПО бортовой системы — в официальных сервисных центрах Volvo или удаленно.

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