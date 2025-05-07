Mitsubishi выпустит абсолютно новый электрический кроссовер в 2026 году

Внедорожник будет похож на Nissan Leaf третьего поколения.

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Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors объявил о грядущем пополнении своей электрической линейки. В 2026 году компания из Токио запустит в продажу новый батарейный внедорожник.

Электромобиль будет построен на базе родственного Nissan Leaf нового поколения и выйдет на рынок летом следующего года. Название и технические характеристики новинки пока держатся в секрете, как и подробности по стоимости.

Учитывая базу в виде нового Leaf, можно ожидать, что новинка Mitsubishi будет среднеразмерным кроссовером длиной 4510 мм и шириной 1770 мм. Возможно, как и оригинал, машина получит кузов с низким коэффициентом лобового сопротивления 0,26 Cd. Информация о силовой установке и батарее Leaf пока не обнародована, так что ориентиров по технической «начинке» на сегодняшний день нет.

Неназванный пока автомобиль станет пятой в истории Mitsubishi электрической моделью после ситикара i-MiEV, фургона Minicab MiEV, кроссоверов Airtrek EV и eK X EV. Всего к 2030 году старейшая японская компания планирует выпустить семь новых моделей и модификаций на электричестве.

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