Суперкар Koenigsegg Jesko побил мировой рекорд на дистанции 800 метров

Лимитированный мегакар превзошёл достижение Hennessey Venom F5.

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Один из самых мощных дорожных суперкаров на планете Koenigsegg Jesko стал обладателем мирового рекорда по разгону на дистанции в полмили или 800 метров, сообщает портал Carscoops.

На отрезке менее километра автомобиль небольшой шведской компании развил скорость 359,83 км/ч. Общее время прохождения составило 13,27 секунды. Прежде ни одна дорожная машина не демонстрировала подобные динамические характеристики на такой дистанции.

Предыдущий рекорд на полумильной дистанции был установлен рекорд в прошлом году другим дорожным «монстром» Hennessey Venom F5 — 357,1 км/ч за 14,44 секунды.

Koenigsegg Jesko оснащается 5,0-литровым твин-турбо V8, работающим как на бензине, так и на биотопливе E85. На экологически чистом горючем агрегат мотор 1578 л.с. Судя по всему, именно таким топливом был заправлен суперкар на заезде. За переключение передач отвечает 9-ступенчатый «автомат»

С места до «сотни» суперкар Koenigsegg на биотопливе разгоняется за 2,4 секунды. Согласно моделированию, максимальная скорость этого автомобиля составляет 500 км/ч.

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