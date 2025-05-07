Суперкар Koenigsegg Jesko побил мировой рекорд на дистанции 800 метров
Лимитированный мегакар превзошёл достижение Hennessey Venom F5.
Один из самых мощных дорожных суперкаров на планете Koenigsegg Jesko стал обладателем мирового рекорда по разгону на дистанции в полмили или 800 метров, сообщает портал Carscoops.
На отрезке менее километра автомобиль небольшой шведской компании развил скорость 359,83 км/ч. Общее время прохождения составило 13,27 секунды. Прежде ни одна дорожная машина не демонстрировала подобные динамические характеристики на такой дистанции.
Предыдущий рекорд на полумильной дистанции был установлен рекорд в прошлом году другим дорожным «монстром» Hennessey Venom F5 — 357,1 км/ч за 14,44 секунды.
Koenigsegg Jesko оснащается 5,0-литровым твин-турбо V8, работающим как на бензине, так и на биотопливе E85. На экологически чистом горючем агрегат мотор 1578 л.с. Судя по всему, именно таким топливом был заправлен суперкар на заезде. За переключение передач отвечает 9-ступенчатый «автомат»
С места до «сотни» суперкар Koenigsegg на биотопливе разгоняется за 2,4 секунды. Согласно моделированию, максимальная скорость этого автомобиля составляет 500 км/ч.
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