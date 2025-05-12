Отечественные таксопарки предпочитают европейские автомобили российским и китайским

В таксомоторных компаниях посчитали российские, китайские и европейские машины.

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Автомобили европейского производства остаются самыми востребованными у таксопарков в России. Об этом сообщили эксперты ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ) по итогам опроса 100 крупнейших таксомоторных компаний страны.

«Больше всего в парках машин европейского производства: на четыре авто европейской сборки приходится две машины китайского производства и полтора автомобиля отечественной сборки», — цитирует РИА Новости отчёт НСТ.

Аналитики также отметили набирающую популярность китайских авто, доля которых в отечественных таксопарках составляет 23%. Практически треть перевозчиков, 32%, пользуется машинами российского производства.

По сведениям ФГБУ «СИЦ Минтранса России», самой популярной маркой в таксомоторных парках является корейская Kia. На втором месте идёт отечественная Lada, а наиболее востребованный китайский бренд — Chery.

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