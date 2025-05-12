Mercedes-AMG показала первые изображения 1000-сильного суперседана

Представлен конкурент Porsche Taycan.

© Соцсети Mercedes-AMG

Компания Mercedes-AMG частично рассекретила свою долгожданную новинку – электрический спортивный седан, у которого пока даже нет имени. Модель станет прямым конкурентом 1000-сильному Porsche Taycan Turbo S.

На опубликованных тизерах суперседан показан в камуфляжном окрасе, который, впрочем, не мешает заметить сходство с концептом Vision AMG, представленным ещё в 2022 году. Так, предсерийный автомобиль имеет схожий обтекаемый кузов с низкой посадкой. Отчетливо видны на изображениях дневные ходовые огни в форме «трехлучевой звезды» и круглые светодиодные фонари.

Спереди нет традиционной радиаторной решетки, а за охлаждение электромотора под капотом отвечает сплиттер в нижней части бампера. Среди других любопытных дизайнерских решений — многоспицевые колёсные диски, дополняющие спортивный силуэт машины.

Технические характеристики силовой установки пока держатся в секрете. Известно только, что построена машина на абсолютно новой архитектуре AMG.EA с тяговой батареей от американской компании Sila Nanotechnologies и электродвигателями британской марки Yasa. Ожидается, что электрический суперседан Mercedes-AMG будет сопоставим с Porsche Taycan Turbo S и Audi RS e-tron GT Performance, мощность которых в топовых модификациях достигает 1000 л.с.

Полноценная премьера электрической четырёхдверки Mercedes-AMG состоится в июне текущего года. Тогда, вероятно, будет обнародована предварительная стоимость и объявлена дата начала серийного производства.

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