Звезда Формулы-1 Макс Ферстаппен провел секретные тесты за рулем Ferrari GT3

Гонщик Red Bull проехал на машине Ferrari под чужим именем.

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Четырёхкратный и действующий чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен опробовал гоночный спорткар Ferrari 296 GT3. Суперзвезда мирового автоспорта проехал несколько кругов по легендарной «Северной петле» Нюрбургринга.

С одной стороны, нет ничего удивительного в тестах Ферстаппена за рулём кузовной машины. Победитель 64 Гран При с недавнего времени выставляет собственную команду в кузовном первенстве GT World Challenge Endurance: экипаж ездит на Aston Martin Vantage AMR GT3. Минувшей зимой Макс прокатился на этой машине на Поль-Рикаре.

В то же время заезды на Нюрбурге прошли в условиях строгой секретности и оставили немало вопросов. Фотографам запретили съёмку в боксах, а на трек Макс выехал с именем «Франц Херманн» на боковом стекле. Наблюдатели на трассе узнали его только по шлему и комбинезону.

Автоспортивные СМИ теперь выдвигают самые различные версии. По одним из них, Ферстаппен готовится к участию в клубных гонках серии Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), которые регулярно проходят на Нордшляйфе. По другой, в июле он и вовсе может принять участие в «24 часах Нюрбургринга».

«Эти тесты не значат ничего особенного. У Макса есть интересы за пределами Формулы-1. Ему нравятся машины GT, гонки на симуляторах. В этом плане он старомодный гонщик, которого интересуют только машины и соревнования, а вся шумиха и гламур ему не по душе», — преуменьшил слухи Кристиан Хорнер, глава команды Red Bull Racing, за которую выступает Ферстаппен.

После шести этапов сезона-2025 действующий чемпион мира Ф-1 занимает третье место в зачёте пилотов и уступает 32 очка лидеру, гонщику McLaren Оскару Пиастри. В одном из недавних интервью Макс признал, что у него нет шансов на титул в этом году.

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