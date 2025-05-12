Россия заняла третье место в мире по поставкам автомобилей из Китая

В КНР рассказали об экспорте машин на российский рынок в 2025 году.

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Китай экспортировал в Россию около 100 тысяч новых автомобилей с начала 2025 года. Это на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из отчёта Китайской ассоциации производителей автомобилей (CADA).

С января по март на российский рынок было завезено 99 333 автомобилей. Несмотря на сокращение поставок более чем на четверть, Россия остается среди главных экспортных направлений для автопроизводителей из Поднебесной.

Больше машин в первом квартале «китайцы» экспортировали только в Мексику (138 643 единиц) и Объединенные Арабские Эмираты (107 908). Следом за российским рынком расположились Саудовская Аравия (68 901) и Бельгия (68 356 транспортных средств). На долю стран из топ-5 пришлось 62% от всего экспорта китайских автомобилей.

В денежном выражении объём поставок машин из Китая в Россию составил $1,4 млрд. На такую же сумму КНР экспортировала транспортные средства в Бельгию и Мексику. Больший доход от экспорта «китайцам» принесли только ОАЭ — $1,5 млрд.

Импорт новых автомобилей в Россию в апреле вырос на 42%