12 мая вступили в силу новые тарифы проезда по М-11 «Нева» и проспекту Багратиона

Подорожал проезд по двум платным дорогам.

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С понедельника, 12 мая, в Москве и Подмосковье вступили в силу новые тарифы на проезд по платным дорогам. Обновленные расценки опубликовали пресс-службы операторов автомагистралей.

На участке 15-58 км трассы М-11 с сегодняшнего дня действуют так называемые «дачные» тарифы для легковых автомобилей. Проезд от МКАД до Зеленограда на легковом автомобиле вырос в стоимости с 750 до 800 рублей, до ЦКАДа – 1200 рублей вместо 1100 рублей, а до Солнечногорска — с 1400 до 1600 рублей.

Сезонные тарифы действуют только в пятницу, субботу и воскресенье и распространяются на основные дачные маршруты до 12 октября текущего года.

Новые тарифы для поездки по Северному дублеру Кутузовского проспекта

Вырос в стоимости и проезд по проспекту Багратиона, известному также как Северный дублёр Кутузовского проспекта. Это первая платная внутригородская магистраль Москвы, которая идёт от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца (ТТК) до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Общая протяженность участка составляет 20 км.

Если раньше проезд по шестиполосной платной дороге обходился в 650 рублей по базовому тарифу, то с 12 мая подорожал на 40 рублей. Оплата проезда транспондером выросла с 450 до 490 рублей, а стоимость при оплате по госномеру автомобиля обойдётся теперь в 650 вместо 615 рублей.

Как выбрать транспондер для платных дорог