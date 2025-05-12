Стали известны планы по выпуску футуристичного грузовичка GAC Pickup 01

Гибрид Tesla Cybertruck и Hummer встанет на конвейер в 2027 году.

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Китайский автопроизводитель GAC представил на минувшем Международном автосалоне в Шанхае необычный концепт-кар GAC Pickup 01. Теперь обнародованы планы компании по товарному производству этого автомобиля, сообщает CarNewsChina.

Массовое производство грузовичка, представляющего собой своего рода гибрид легендарного внедорожника Hummer и футуристичного пикапа Tesla Cybertruck, начнётся в 2027 году. Продаваться GAC Pickup 01 будет в основном на зарубежных рынках, как Австралия, Чили, Саудовская Аравия и Мексика.

В GAC обещают, что их пикап подойдёт как для ежедневных городских поездок, так и для езды по бездорожью. Машина базируется на фирменной платформе GAIA (GAC Adaptive Intelligent Architecture) с технологией автоматической регулировки подвески и выбором режима движения. В оснащении имеются продвинутая система помощи водителю и цифровые наружные зеркала.

Технических данных о GAC Pickup 01 на сегодняшний день нет. В компании не дали даже ни намека на то, будет ли пикап гибридным или электрическим.

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