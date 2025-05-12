Nissan сократит 20 тысяч сотрудников из-за рекордных убытков

Японский автогигант сократит свой штат на 15%.

© Nissan Motor Company

Компания Nissan уволит ещё 11 тысяч сотрудников вдобавок к 9 тысячам, попавшим под сокращение в ноябре 2024 года. Об этом в понедельник сообщила японская общественная телекомпания NHK.

Третий по величине автопроизводитель в Стране восходящего солнца оказался в тяжелейшем кризисе из-за падения продаж своих автомобилей в США и Китае. Среди главных причин — отсутствие в линейке востребованных гибридных автомобилей и большое количество устаревших моделей в дилерских центрах.

В целях экономии средств Nissan уволит 15% своего персонала с учетом массовых сокращений в конце прошлого года. Общее количество увольнений на заводах компании по всему миру достигнет 20 тысяч человек.

Во вторник, 13 мая, японский автопроизводитель должен объявить результаты за финансовый год, закончившийся в марте. Несколько недель назад руководство Nissan предупредило акционеров, что чистый убыток может достичь рекордных $5 млрд.

Nissan сообщил о рекордном убытке по итогам 2024 года